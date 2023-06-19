صبحي يبحث مع رئيس الاتحاد الدولي للغوص استعدادات بطولة العالم للسباحة بالزعانف

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة انا ارزانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص، بحضور الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي وعضو مجلس ادارة اتحاد دول البحر المتوسط، والعميد هيثم رأفت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

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تناول اللقاء مناقشة كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة النسخة ال 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقرر اقامتها خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري و بطولة العالم للماسترز التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر ذاته على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الحرص على استضافة كبرى البطولات الدولية في مختلف الألعاب على مدار العام، استفادةً من المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية، وفنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي أن الدولة تدعم كل الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد الغوص نظرا لأهمية البطولات والمنافسات التى يتم تنظيمها سواًء من الناحية المنافسة الرياضية أو الترويح للفعاليات والسياحة الرياضية.

وعبرت رئيس الاتحاد الدولي للغوص انا ارزانوفا، عن سعادتها البالغة بتواجدها في مصر لحضور بطولة العالم للسباحة، والاستماع بالاجواء المصرية، مشيدًة بالتنظيم المصري والبنية التحتية الرياضية الملائمة لاستضافة مختلف الأحداث والبطولات والفعاليات الدولية في السباحة.



من جانبه، توجه الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ، بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعته المستمر للترتيبات والاستعدادات للبطولة العالم، وتذليل أي عقبات لإنجاح تنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر، مشيدًا بالدعم والمساندة الكبيرة من القيادة السياسية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة من أجل استضافة هذا الحدث الهام.



واستطاعت مصر الحصول على تنظيم هذه النسخة من بطولة العالم بعد منافسة مع الصين وصربيا، ويصل عدد المشاركين في البطولتين إلى أكثر من 400 لاعب يمثلون نحو 40 دولة.