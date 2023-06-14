السباحة بالزعانف يجري القياسات الأخيرة قبل انطلاق بطولة العالم للناشئين بالقاهرة

أجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين لسباحة الزعانف القياسات الأخيرة للاعبين قبل انطلاق منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف "للناشئين" التي تستضيفها القاهرة بمجمع حمامات السباحة الأوليمبي بستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري.

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أجريت القياسات بحضور شريف حبيب المستشار الفني لاتحاد الغوص والإنقاذ، وهي عبارة عن تجارب للاعبين على سباقات البطولة نفسها.



أكد شريف حبيب أن التدريبات اليومية على فترتين مستمرة أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت المقبلين على أن يحصل اللاعبون على راحة الأحد المقبل قبل انطلاق منافسات البطولة.

تفاصيل بطولة العالم للسباحة بالزعانف بالقاهرة:



تتضمن البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للشباب، و13 سباقًا للبنات، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة الى تتابعين للشباب، وتتابعين للبنات، وتتابعين مختلط.

جدير بالذكر أن مصر نالت شرف تنظيم هذه النسخة من البطولة باكتساح كبير بعد منافسة مع الصين وصربيا.

على صعيد آخر تجري الاستعدادات على قدم وساق داخل الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي لاستضافة البطولة بالشكل الأمثل، إذْ تقوم جميع اللجان المختصة بإنهاء عملها على أكمل وجه لتنظيم بطولة استثنائية.

الشاذلي: "نسعى لتقديم بطولة على أعلى مستوى تليق باسم وسمعة مصر"



أكد سامح الشاذلي أن تنظيم البطولة سيكون بأفضل صورة تليق باسم مصر خصوصًا مع تضافر جهود المسئولين حسب توجهات الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي الذي يتابع عن قرب جميع التجهيزات استعدادًا للبطولة العالمية.

استعدادات منتخب مصر لبطولة العالم للسباحة بالزعانف:

استعد منتخب مصر لبطولة العالم للسباحة بالزعانف بمعسكر مغلق ضمَّ 14 سباحًا و 14 سباحة، يتدربون على فترتين صباحية ومسائية يوميًّا عدا يوم الثلاثاء، كما يقوم الجهاز الفني لمنتخب مصر للسباحة بالزعانف بإجراء قياسات أسبوعية للاعبين كتجربة للسباقات بالبطولة يحضرها سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص، والذي يتواجد مع اللاعبين بصفة دائمة ويتابعهم يوميًّا مما يعطيهم دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق البطولة التي تعد أول مشاركاتهم الدولية.

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