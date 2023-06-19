وزير الرياضة يدعم منتخب آنسات السلة تحت 19 سنة قبل كأس العالم

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الإثنين على دعم سيدات منتخب مصر لكرة السلة تحت 19 سنة بشكل قوي للغاية وجاء ذلك قبل مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم التي تقام في العاصمة الإسبانية مدريد.

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وحرص الدكتور أشرف صبحي على الالتقاء بسيدات منتخب مصر تحت 19 سنة، وكانت الجلسة التي عقدها المدرب في صالة الدكتور حسن مصطفى .

و يقام معسكر المنتخب الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في الفترة من 15 وحتى 23 يوليو المقبل.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر تحت 19 سنة خلال بطولة إفريقيا الأخيرة، والتي أقيمت في مدغشقر، ونجاح المنتخب في حصد الميدالية الفضية وضمان التأهل إلى كأس العالم.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم

ويتواجد منتخب مصر تحت 19 سنة آنسات، في المجموعة الرابعة بكأس العالم، رفقة كل من: كندا، الصين، وجمهورية التشيك.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: مصطفى هدهود مدير فني، مصطفى فكري مدرب، علياء محمود مساعد مدرب، عفاف عبد اللطيف إدارية، أحمد الجويلي إحصاء، ياسمين الكيلاني علاج طبيعي.

في سياق متصل كشف الاتحاد المصري لكرة السلة اليوم الإثنين عن شعار الاتحاد الجديد ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة التطوير التي ينتهجها في الفترة الأخيرة .

وأكد اتحاد السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة انهم سعداء للغاية بالاعلان عن الشعار الجديد الخاص بالاتحاد المصري لكرة السلة .



ويجمع الشعار بين عراقة لعبة كرة السلة وارتباطها بالهوية المصرية، مع مراعاة استغلال المفاهيم الحديثة فيما يخص التصميم.

ويأتي الكشف عن الشعار الجديد للاتحاد تزامناً مع الإنجازات التي حققتها المنتخبات المصرية في المرحلة الحالية، وعلى رأسها تأهل المنتخب الأول للرجال إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023، بالإضافة لتأهل منتخبي الشباب والفتيات تحت 19 عام إلى نهائيات كأس العالم.



بالإضافة إلى هذا تشارك 5 منتخبات مصرية، في كأس العالم 3X3 خلال العام الجاري، وهم المنتخب الأول للسيدات، ومنتخب تحت 23 سنة شباب، ومنتخب تحت 23 سنة آنسات، ومنتخب تحت 18 سنة شباب، ومنتخب تحت 18 سنة آنسات.