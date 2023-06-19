وزير الشباب والرياضة لم يعزل مرتضى منصور (تفاصيل)

أوضح عضو هيئة قضايا الدولة، الحاضر في جلسة الطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك من منصبه، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لم يُصدر قرارًا بتنفيذ حكم عزل "منصور".

ورد رئيس هيئة المحكمة التي تنظر الطعون المطالبة بإلغاء حكم عزل مرتضى منصور، بمطالبة هيئة قضايا الدولة بتقديم مذكرة تُفيد بعدم صدور قرار من وزير الشباب والرياضة بتنفيذ الحكم.

نظر طعن مر تضى منصور ر ئيس نادي الزمالك المعزول

كانت المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة اليوم الإثنين؛ لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.