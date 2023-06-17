ذبح الأضاحي في الشارع سلوك غير حضاري.. ويعرضك للغرامة والعقوبة

أيام تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويستعد الكثيرون لذبح الأضاحي بدءًا من يوم العيد عقب الصلاة، وحتى ثالث أيام التشريق، ونشهد سلوك غير حضاري وهو إقبال البعض على نحر الحيوانات المخصصة للأضاحي في الشواع، وهذا السلوك ويسبب أضرارًا لصحة الإنسان والبيئة.

آداب ذبح الأضاحي.. أمور تفعلها:

عقوبات كبيرة سيتم توقيعها على كل من يقوم بنحر الأضاحي في الشارع وإقامة شوادر للأضاحي في عيد الأضحى.

وفي هذا السياق، أعلنت محافظة الجيزة، عن فتح المجازر مجانًا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحي في المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يصطحب صاحب الذبيحة الجزار الخاص به.

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وسيتم توقيع عقوبة على النحر في الشارع وإقامة شوادر للأضاحي خلال عيد الأضحى، بقيمة غرامة تصل إلى 3 آلاف جنيه، وتأتي هذه العقوبات نظرًا لأن نحر الأضحية خارج المجازر بالشوارع العامة، يؤدي إلى تلوث البيئة، وتعد خطرًا على صحة الإنسان.

أمور يجب فعلها قبل وأثناء ذبح الأضاحي:

وهناك عدد من الأمور التي يجب اتباعها قبل ذبح الأضحية، وفقًا لتعليمات مديرية الطب البيطري بالقاهرة، وهى كالآتي:

منع الحيوان عن الأكل نهائيًا قبل ذبحه بـ12 ساعة، لتقليل فرص زيادة أية بكتيريا تلوث الذبيحة.

شرب الحيوان كميات كثيرة من الماء يساعد على تقليل لزوجة الدم، وبالتالي سرعة النزف وزيادة كمية الدم الخارج من الذبيحة لتزكية اللحم.

ويجب مراعاة قطع الشرايين والوريدين والقصبة الهوائية والمريء عند الذبح، مع عدم فصل الرأس الأضحية بشكل نهائي وترك الحبل الشوكي متصل.

آداب ذبح الأضحية:

وترصد "بوابة الوفد"، آداب ذبح الأضاحي في سطور:

التأكد من سلامة الأضحية.

استقبال القبلة أثناء الذبح.

أضجاع الأضحية على جنبها أثناء الذبح.

‏ التسمية باسم الله والتكبير قبل الذبح.

‏ الرفق عند ذبح الأضحية.

لا تجُر الأضحية من موضع لآخر.

‏ لا تظهر للأضحية آلة الذبح سواء سكين أو غيره.

‏لا يمكن ذبح الأضحية بحضرة أضحية أخرى.

‏التأكد من زهوق نفسها قبل سلخها.

‏ ‏الالتزام بالأماكن المخصصة للذبح.

عدم إعطاء الجزار أُجرته منها.

عدم ترك المخلفات في الشوارع.

عدم تلويث البدن والثياب بالدماء.