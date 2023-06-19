مخاطر نحر الأضاحي في الشارع (فيديو)

تستعد العائلات المصرية في مختلف المحافظات لذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، فيما قررت السلطات المحلية، توفير مجازر مجانية لذبح الأضاحي، مع تشديدها على فرض غرامات على الذبح في الطرق والشوارع.

وأكد اللواء دكتور محمد الجمل، طبيب بيطري، أن نحر الأضاحي في الشارع له من مخاطر عديدة، إذ إن هذا التصرف يزيد من حجم التلوث، واللحوم لا تكون ذات جودة عالية من حيث النظافة.

وأشار إلى أن النحر في مجازر يضمن لصاحب الأضحية توقيع الكشف عليها قبل النحر، وأيضًا فحص اللحوم بعد الذبح للتأكد من سلامتها، محذرًا النحر في غير المجازر قد يتسبب في الإصابة بالأمراض.

وواصل الجمل أن النحر في الشارع يزيد من تراكم المخلفات ويؤدي إلى التلوث، لافتًا إلى أنه يفضل قبل توزيع اللحوم وضعها في الثلاجة من 3- 6 ساعات.

وأوضح خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن هناك علامات تدل على سلامة اللحوم ومنها أن تكون حمراء اللون ومتماسكة، مؤكدات عملية النحر في المجازر تتم تحت إشراف متخصصين.

10 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحي في الشارع بالقاهرة

وفي سياق آخر، قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى ١٠ آلاف جنيه.

وأكد عبدالعال أيضا على تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، وللتأكد من سلامة اللحوم مع فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وشدد على حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة، لعدم إعاقة حركة المرور، مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وواصل عبد العال محافظ القاهرة أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة.