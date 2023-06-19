عادات يابانية تحسن الصحة العامة.. الشاي الأخضر أولًا

تعددت الثقافات اليابانية التي يمكن أن تحسن حياة المرء إلى الأفضل، لذلك تتميز ممارسات الثقافة اليابانية بفاعليتها وبساطتها وجاذبيتها لصحة الأنسان البدنية والعقلية.

اشتهرت اليابان بأعمار مواطنيها الطويلة وانخفاض معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة،

لذلك نقدم لكم أساليب حياتهم يمكن أن يساعد في تعزيز الحياة الصحية.

1. شينرين يوكو

إن تقنية شينرين يوكو هي عبارة أسلوب علاج بيئي طبيعي، ويُعرف أيضًا باسم الاستحمام في الغابة.

توفر تقنية شينرين يوكو مزايا بما يشمل تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية وتقوية جهاز المناعة.

كما يسمح قضاء الوقت في الحدائق أو المناطق الخضراء الأخرى في المدينة بتحقيق الفوائد المرجوة من خلال تنمية الشعور بالسلام والتواجد وسط الطبيعة الخضراء.

2. إيكيغاي

يقدم أسلوب إيكيغاي، الذي يُترجم تقريبًا على أنه "سبب الوجود"، نظرة شاملة للحياة فإيجاد توازن بين قيم المرء وأهدافه ومهنته، بشكل أساسي، يسهم في الشعور بالسعادة ويلبي الاحتياجات هو في حد ذاته أمر مشجع.

كما يعزز التوازن العمر الافتراضي ونوعية الحياة الأكثر إرضاءً. ويساعد أسلوب إيكيغاي على تحقيق ما يستمتع الشخص بفعله بشكل أفضل مما يجعله يعيش حياة أكثر تحفيزًا على الهدف.

3. هارا هاتشي بو

يلتزم سكان أوكيناوا في اليابان بتنفيذ تعاليم هارا هاتشي بو، التي تنصح بتناول الطعام حتى يشبع بنسبة 80%. من أجل الحد من الإفراط في تناول الطعام والمخاطر الصحية المرتبطة به، مثل السمنة ومرض السكري.

هارا هاتشي بو

وتعزز تلك الممارسة الوعي والاعتدال. وينبغي عند محاولة تطبيق تلك الطريقة الانتباه لإشارات الشبع والجوع. وتناول الطعام بحرص والتوقف عندما يشعر الشخص بالامتلاء وليس بالشبع.

4. الأعشاب البحرية

تعتبر الأعشاب البحرية مكونًا مهمًا في النظام الغذائي الياباني فهي تعزز النكهة، علاوة على أنها طعام خارق غني بالمعادن الأساسية، مثل اليود، الذي يدعم وظيفة الغدة الدرقية، ومعادن أخرى مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم.

الأعشاب البحرية

يمكن بسهولة دمج الأعشاب البحرية في النظام الغذائي عن طريق إضافتها إلى الحساء والسلطات.

5. كوب شاي أخضر

يمثل الشاي الأخضر عنصرا أساسيا في الثقافة اليابانية، بخاصة أن له العديد من المزايا الصحية.

كوب شاي أخضر

فنظرا لوفرة مادة الكاتيكين، وهي مضاد للأكسدة، فإن تناول الشاي الأخضر يساعد على خفض الكوليسترول وتقليل الالتهاب وتعزيز الوظيفة الإدراكية.