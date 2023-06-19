التحول الشمسي الصيفي وأطول نهار .. حدث فلكي نادر يحدث في مصر

حدث فلكي مهم على موعد مع الكرة الأرضية، وهو حدث يتكرر في هذا التوقيت من كل عام، ومن المنتظر أن يتكرر في غضون الساعات المقبلة، وهو التحول الشمسي الصيفي، وفيه تتعامد الشمس على جنوب مصر فتزداد الطاقة الحرارة المصاحبة للشمس.

حدث فلكي مهم على موعد مع الكرة الأرضية:

مع حدث فلكي يتكرر كل عام، فتزداد الطاقة الحرارية المصاحبة للشمس ويزداد فرص حدوث الموجات شديدة الحرارة الطويلة، وما يصاحبها من رياح جنوبية ساخنة (الشرد).



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قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنه باق يومان ويبدأ فصل الصيف الذي يبدأ يوم 21 يونيو 2023 ويستمر 93 يوم و 16 ساعة ليكون أطول نهار في العام غداً الثلاثاء 20 يونيو 2023 بـ 14 ساعة و 4 دقائق.

حدث فلكي

يبدأ فصل الصيف فلكيًّا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، في يوم 21 يونيو من كل عام، وهو ما يُعرف بيوم "الانقلاب الصيفي"، وتصاحبه الكثير من الظواهر الجوية والفلكية، وتحتفل به الكثير من شعوب العالم بطقوس واحتفالات ومهرجانات شتى.

يوم الانقلاب الصيفي، ويميل القطب الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس التي تكون قد وصلت إلى أقصى بعد لها شمالاً عن خط الاستواء، وتكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة، ويُعد نهار يوم الانقلاب الصيفي أطول نهار في العام في النصف الشمالي للكرة الأرضية، أما ليل يوم الانقلاب الصيفي فيُعد أقصر ليل في العام.

ساعات قليلة ونستقبل فصل الصيف الذي يبدأ جغرافيًا يوم 20 يونيو الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة).

فصل الصيف هو أحد فصول السنة الأربعة في المناطق المعتدلة والقطبية من الكوكب، إذْ تبسط فيه الأرض بساطها الأخضر، وتُغرد الطيور بهجة وسرورًا بالقدوم، فهو فصل تكاثر وتزاوج للكثير من الأنواع الحية، وفيه تكتسي الأشجار بلون الطبيعة، وتتفتح فيه الأزهار.

ترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أبرز المعلومات عن الانقلاب الصيفي:

الانقلاب الصيفي يبدأ يوم 20 يونيو الجاري، ويستمر حتى 20 سبتمبر المقبل.

الانقلاب الصيفي يكون فيه أطول نهار، وأقصر ليل.

يميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس.

تتغير زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض خلال العام.

تتغير نقطة الشروق والغروب الظاهرية في السماء بين الشمال والجنوب.