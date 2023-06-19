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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تأهل جماعي لأبطال مصر في اليوم الأول ببطولة إفريقيا للسلاح

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح أبطال مصر في سيف المبارزة وبطلات سلاح الشيش في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة إفريقيا للسلاح ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

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انطلاق بطولة إفريقيا للمبارزة اليوم بصالات حسن مصطفى

وشهدت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش وتأهل جماعي لكافة اللاعبين المشاركين.

 

وتمكن أبطال سيف المبارزة من التأهل للأدوار الإقصائية حيث تأهل كل من محمد السيد وأحمد السيد ومحمد ياسين إلى دور ثمن النهائي مباشرة، فيما لحق بهم أحمد السكري بعد الفوز على نظيره بطل جنوب إفريقيا في دور الـ32.

 

أما على صعيد فردي السيدات لسلاح الشيش، فتأهلت كل من يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة إلى دور الـ16.

 

ومن المنتظر أن تواجه يارا الشرقاوي بطلة تونس، فيما ستواجه نورا منير بطلة الكونغو ديمقراطية بينما ستلتقي نهى هاني ببطلة تونس على أن تواجه ملك حمزة بطلة كوت ديفوار في ثمن النهائي.

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اتحاد السلاح ينهي استعداداته لاستضافة بطولة أفريقيا بصالة حسن مصطفي

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

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