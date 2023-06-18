أنهي الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني استعداداته لاستضافة بطولة افريقيا للرجال والسيدات المقامة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بمجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

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اتحاد السلاح ينهي استعداداته لاستضافة بطولة أفريقيا بصالة حسن مصطفي @

وتزينت صالة حسن مصطفي لاستقبال الوفود الأفريقية على مدار الايام الماضية استعدادا لإنطلاق البطولة الأفريقية الهامة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024 .

وحرص أحمد سمير مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح على متابعة الاستعدادات النهائية بصالة حسن مصطفي وبرفقته مابانيك رئيس الاتحاد الافريقي ونوفاك سكرتير الاتحاد الافريقي

قائمة منتخب مصر للسلاح في البطولة

وجاءت قائمة منتخب مصر للأسلحة المختلفة كالتالي:

سلاح الشيش رجال:" علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه"، سلاح الشيش سيدات:" يارا الشرقاوي ونهى هاني ونورا منير وملك حمزة"، سلاح سيف المبارزة رجال:" أحمد السيد ومحمد السيد وأحمد ياسين وأحمد السكري"، سلاح سيف المبارزة سيدات:" ناردين إيهاب وآية شريف وشرويت جابر وهنا العراقي"، سلاح السيف رجال:" زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز"، وسلاح السيف سيدات:"ندى حافظ ومريم الدغيدي وجنى البكري وجنى مدحت ونجوى نوفل والعنود حجازي".

الجهاز الفني للمنتخب

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كل من سيد سامي وسامح مجدي، بينما يضم جهاز سلاح الشيش كل من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، أما جهاز سلاح السيف كل جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

بالإضافة إلى د محمد الجمال مخطط الأحمال، محمد صبري معد بدني، د محمد عبد اللطيف المعد النفسي، د أيمن غنيم المدير الاداري للمنتخب، عمرو الشرقاوي اداري سيف وسيف مبارزة، محمد فهمي اداري الشيش.

فيما يضم الجهاز الطبي: دكتور حسن كمال رئيس الجهاز الطبي،

د محمد الششتاوي اخصائي علاج طبيعي، د احمد عبد القادر اخصائي تاهيل بدني وحركي، د احمد عزت اخصائي علاج طبيعي، د غاده عاطف اخصائية تاهيل بدني وحركي، د سمر علي اخصائية علاج طبيعي.

واختتم أمس منتخبنا الوطني معسكره المغلق بالإسماعيلية الذي دام لمدة ٦ أيام، علمًا بأن نقاط البطولة داخل التصنيف الخاص بالتأهل لأولمبياد باريس 2024.