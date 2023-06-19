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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

مستريحة الحج.. سيدة تنصب على المواطنين برحلات وهمية |التفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مدينة الغردقة ، واقعة نصب سلكتها محتالة فاستغلت موسم الحج من أجل جمع مبالغ طائلة من المواطنين الراغبين فى إكمال ركن الإسلام الخامس، بعدما أغرتهم ببرنامج حج شامل يشمل الانتقالات والإقامة ذهابًا وعودة ،فقد حرر عدد من المواطنين بمدينة الغردقة، محاضر داخل قسم شرطة أول الغردقة، ضد سيدة أوهمتهم بتنظيم رحلات الحج.

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تفاصيل  نصب سيدة  على المواطنين بتنظيم رحلات حج وهمية

كانت البداية  بتلقي مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد بقيام 18 شخصا بتحرير محضر نصب ضد سيدة تدعى "ي ع ه " تبلغ من العمر 37 عاما، بعد أن أوهمتهم بتنظيم رحلات للحج.

وتبين من تفاصيل الواقعة ؛  أن المدعوة سالفة حصّلت مبلغ 200 ألف جنيه من راغبي الحج، وعقب وصولهم إلى المملكة العربية السعودية اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية للنصب.

تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وجار ضبط المدعوة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة النصب في القانون المصري 

و عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين، حسب ما حدده قانون العقوبات المصري، حيث نصت المادة 336، من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

في واقعة اخري ، انتدابت  جهات التحقيق بالقليوبية  المعمل الجنائي، لفحص أسباب حريق شب بمقهى بلدي بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وبيان سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

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