براءة وكيل أعمال هيفاء وهبى من تهمة النصب عليها

قررت محكمة مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، تخفيف عقوبة محمد وزيري، وكيل أعمال هيفاء وهبي إلى الحبس لمدة عامين، على خلفية اتهامه بتبديد 4 ملايين دولار، كما برأته من تهمة النصب على الفنانة هيفاء وهبي.

تفاصيل محاكمة م دير أعمال الفنانة هيفاء وهبي

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه (4 ملايين دولار)، وذلك بعد مرور نحو 9 أشهر من النزاع القضائي بين الطرفين.

٤ يونيو..أولى جلسات دعوى وقف عرض فيلم كليوباترا والتعويض من "نتفليكس"

وتنظر محكمة القضاء الإداري، ٤ يونيو القادم جلسة النظر في دعوى إلزام السلطات المصرية ممثلة في وزير الخارجية المصري، باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد منصة نتفلكس وصناع فيلم كليوباترا لوقف بث الفيلم، لتزيفه الحقائق وإظهاره الملكة كليوباترا سمراء اللون، في حين أن ذلك كذب وافتراء على التاريخ المصري .

وطالبت الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام وعضو اتحاد المحامين بألمانيا، ومطالبة المنصة وصناع الفيلم بدفع 2 مليار دولار، كتعويض للدولة المصرية، بسبب ما تضمنه الفيلم من تزييف للتاريخ واعتداء على التراث الحضاري والثقافي المصري، وتزوير للهوية المصرية القديمة.

وستنظر الدعوى أمام الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الطاهر رئيس المحكمة.

ودعا عمرو عبدالسلام المحامي، مقيم الدعوى، كل المهتمين بالتراث الحضاري المصري وعلى رأسهم الدكتور زاهي حواس، وكل الأثريين بالحضور أمام المحكمة، للإدلاء برأيهم العلمي حول ما أثاره الفيلم الوثائقي من تزييف للحقائق وتزوير للتاريخ.

براءة معاون مباحث قسم دار السلام السابق

قبلت محكمة النقض ؛ الطعن رقم١٠٣٦ لسنة ٩٢ قضائية بقبوله شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وببراءة النقيب إبراهيم إسماعيل محجوب معاون مباحث قسم دار السلام السابق من الاتهام المسند إليه.

وكان منطوق حكم المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع براءة إبراهيم إسماعيل محجوب مما أسند إليه.

وذلك عن الحكم الصادر بالسجن فى الجناية رقم٨٩٣لسنه ٢٠١٣جنايات دار السلام والمقيدة برقم ٨٦٤ ٢٠١٧كلى حلوان.