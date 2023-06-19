وزيرة التضامن تتابع تفويج حجاج الجمعيات الأهلية.. صور

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية من القاهرة إلى المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعدادًا لأداء فريضة الحج، حيث يستمر تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى يوم الأربعاء المقبل، حيث موعد وصول آخر فوج من حجاج الجمعيات الأهلية إلى المشاعر المقدسة ليكتمل بذلك وصول 5250 حاجًا من الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.





وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على فتح خط ساخن مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية للاطمئنان على صحة حجاج الجمعيات الأهلية سواء الذين وصلوا إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وعمليات تسكينهم في الفنادق التي تم التعاقد معها، مطالبة كافة أعضاء البعثة ببذل قصارى الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى من أجل العمل على إراحة الحجيج وتذليل الصعوبات أمامهم، كي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

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يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة، حيث يترأس أعمال البعثة الرسمية، وفور وصوله حرص على الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بحجاج الجمعيات الأهلية من حيث التسكين وتوفير الخدمات الطبية بالتنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المتواجدة في الأراضي المقدسة.

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الجديربالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج نجحت في التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

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