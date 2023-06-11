تفاصيل انطلاق أولى رحلات الحج البري غدًا نحو المسجد الحرام

لبيك اللهم لبيك ..تعلو الشعائر لترج الأرض رجًا بين طوائف حجاج البيت الحرام.. حيث تنطلق غدًا الإثنين أولى طوائف الحج البري في رحلتهم نحو الأراضي المقدسة عدد الحجاج فيها نحو 4 آلاف حاج.

وسيستمر الحجاج في السفر للأراضي المقدسة حتى يوم 19 يونيو الجاري، وذلك وفقا لما أدلى به أحمد عبدالجواد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.

انطلاق الرحلات السياحية

وتنظم نحو 1483 شركة رحلات سفر حجاج السياحة وعددهم نحو 16 ألف حاج، من خلال العكوف على تقديم أفضل خدمة للحجاج وإنجاح موسم الحج لهذا العام.

وأكد عبدالجواد أن تأشيرات حجاج السياحة بدأت في الصدور حاليا، موضحا أن شركات السياحة المنظمة للحج السياحي نبهت كافة الحجاج التابعين لها بالتواجد بمطارات السفر قبل أكثر من 5 ساعات من موعد انطلاق الرحلة، لافتا إلى أن مشرفي الشركات المرافقين للحجاج سيتواجدون بالمطارات قبل وصول الحجاج وذلك لشرح برنامج الرحلة والترتيب لكل تفاصيل البرنامج.

اشتراطات خاصة

وشددت الغرف السياحية على الشركات السياحية أن يكون هناك مشرف لكل 50 حاجًا، وألا تقل خبرة المشرف عن خمس سنوات، وأن يكون مسجلًا بالوزارة، ويحمل كارنيه مدون به بياناته وبيانات الشركة السياحية التابع لها لسهولة التحقق منه، وأن يكون لائقًا صحيًا لتحمل أعباء العمل، بالإضافة إلى ضرورة تواجد المشرف بصفة دائمة مع المجموعة المرافق لها طوال تنفيذ برنامج الحج.

وشددت المنظمة على ضرورة استصدار الشركات لبرامج الحج البرى التقدم بطلب إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية، لتقديم طلب يتضمن بيانات السائقين الناقلين للحجاج، كما لا بد أن يكون لكل أتوبيس حجاج سائق أساسى وآخر احتياطى.