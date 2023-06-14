حكم دفع صك الهدي مقدَّمًا للشركات المسئولة عن رحلات الحج قبل السَّفر

يتساءل الكثير من المسلمين عن حكم دفع صَكَّ الهَدي مقدَّمًا للشَّركات أو المؤسَّسات المسئولة عن تنظيم رحلات الحج وهو في بلده قبل السَّفر إلىٰ الحجِّ؟.

الهَدي مِن الأنواع التي تجوز فيها الوكالة

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من المقرَّر شرعًا أنَّ الحجَّ مِن العبادات التي تقبل الوكالة في أصله عند عدم الٱستطاعة، كما تجوز الوكالة في بعض أعماله، والهَدي نوعٌ مِن الأنواع التي تجوز فيها الوكالة؛ حيث إنَّه يجوز للحاجِّ أن يُوكِّل غيره في ذبح الهَدي، سواء أكان مستطيعًا ذلك بنفسه أم لا؛ باشر الذَّبح أم قام بشراء صَكِّ الهَدي.

الأضحية

واستشهد المركز بما روي في حديث جابِرِ بنِ عبد ﷲِ رَضِيَ ﷲُ عنهما في حجَّةِ الوداع: «فَكَانَتْ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي أَتَىٰ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَىٰ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً، فَنَحَرَ رَسُولُ ﷲِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَىٰ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ»، [أخرجه الإمام أحمد في مسنده].

وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه يجوز للحاجِّ أن يُوكِّل إحدى الشَّركات أو المؤسَّسات المسئولة عن تنظيم رحلات الحجِّ، لشراء صَكِّ الهَدي مقدَّمًا وهو في بلده قبل سفره إلىٰ الحجِّ؛ على أن يكون ذبح الهدي في مكة المكرمة؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}، [المائدة: 95].