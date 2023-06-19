يوم الأب العالمي.. تاريخ الاحتفال بالعيد في مصر

يوم الأب العالمي.. دائمًا ما يتحدث البعض في مصر وغالبيتهم من الرجال عن غياب الاحتفال بالأب، على غرار الاحتفال بالأم في تحديد يوم 21 مارس من كل عام وتسميته بعيد الأم، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن هناك أيضًا عيدًا للأب في مصر.

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ولكن عيد الأب في مصر لا يحظى بالاهتمام نفسه الذي يحظى به عيد الأم، كما أن هناك أكثر من تاريخ للاحتفال بيوم الأب، الأمر الذي يجعله تائهًا بين مناسبات العام، ولا يلتفت إليه الكثيرون ولا يتم للحديث عنه بشكل لافت.

عيد الأب في مصر:

طرح الكاتب الصحفى الراحل مصطفى أمين، فكرة تخصيص يوم للاحتفال بالأب فى عموده الذي يحمل عنوان "فكرة!"، فى عام 1985، واقترح أن يكون يوم 10 يناير يوم الأب، هو يوم الاحتفال على غرار عيد الأم.

فكرة أمين، كان الهدف منها التكريم والتأكيد على أهمية دور الأب فى حياة الأسرة، باعتباره الداعم الأساسى لها، وبالفعل تم الاحتفال به فى العام التالى 1986، لكن الفكرة منذ ذلك الوقت، ولم يحتفل به بعد ذلك.

ويتم أيضًا الاحتفال بعيد الأب المصري في يوم 21 أبريل، وكانت جامعة بنها أول من أطلق هذا التاريخ للاحتفال بالأب المصري على غرار عيد الأم 21 مارس.

هناك أيضًا يومًا لتكريم الأب فى عدة دول أجنبية وعربية يختلف باختلاف الدولة، إلا أن الأشهر عالميًا هو الاحتفال فى ثالث أحد من شهر يونيو والذى يوافق اليوم 21 يونيو.

تبنت عدد من الدول الاحتفال بيوم الأب وخصصت أيام مغايرة لبعضها البعض، منها النرويج، الهند، اليابان، فرنسا، بلجيكا، البرازيل، وعربيًا يتم الاحتفال بعيد الأب هذا العام يوم الأربعاء.

21 يونيو في كل من مصر، السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، سوريا ولبنان، بينما تحتفل به أستراليا فى أول يوم أحد من شهر سبتمبر.

والاحتفال بعيد أو يوم الأب في الكثير من دول العالم، ليس حديث العهد كما يظن البعض ولكنه يعود لأكثر من قرن من الزمان، وفكرة تكريم الأب كانت مبادرة من امرأة تُدعى سونورا لويس سمارت، من ولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة فى عام 1909.

أرادت سونورا أن تكرم أباها، بعد أن ماتت زوجته عام 1898، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، فقدمت سونورا عريضة تُوصى بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات، وبالفعل احتفلت مدينة سبوكين بأول عيد أب فى 19 يونيو عام 1910، الذي وافق حينها ثالث أحد من شهر يونيو، وانتشرت هذه العادة فيما بعد فى معظم الدول.

وفي القرون الوسطى، كان يتم الاحتفال بـ عيد الأب كمناسبة دينية، ففى البلدان التى يعتنق أفرادها المذهب الكاثوليكى فإن الاحتفال بـ"عيد الأب" كان في 19 من مارس من كل عام، الذي يوافق عيد القديس يوسف النجار، وفي بعض بلدان أمريكا اللاتينية تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس، حتى أصبح تقليدًا موروثًا.