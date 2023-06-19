فكرة إمرأة.. قصة الاحتفال بعيد الأب عالميًا

الاحتفال بعيد أو يوم الأب في الكثير من دول العالم، ليس حديث العهد كما يظن البعض ولكنه يعود لأكثر من قرن من الزمان، وفكرة تكريم الأب كانت مبادرة من إمرأة تُدعي سونورا لويس سمارت ، من ولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة فى عام 1909.

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أرادت سونورا أن تكرم أباها، بعد أن ماتت زوجته عام 1898، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، فقدمت سونورا عريضة تُوصى بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات، وبالفعل احتفلت مدينة سبوكين بأول عيد أب فى 19 يونيو عام 1910، الذى وافق حينها ثالث أحد من شهر يونيو، وانتشرت هذه العادة فيما بعد فى معظم الدول.

في القرون الوسطى، كان يتم الاحتفال بـ عيد الأب كمناسبة دينية، ففى البلدان التى يعتنق أفرادها المذهب الكاثوليكى فإن الاحتفال بـ"عيد الأب" كان في 19من مارس من كل عام، الذي يوافق عيد القديس يوسف النجار، وفى بعض بلدان أمريكا اللاتينية تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس، حتى أصبح تقليدا موروثا.

اعتمدت عدد من البلدان موعد عيد الأب، فى ثالث يوم أحد من شهر يونيو من كل عام، وعلى رأس هذه البلدان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا حيث تم إنشاء واحدة من الاحتفالات الأولى للآباء فى عام 1912.

بينما تحتفل به أستراليا فى أول يوم أحد من شهر سبتمبر، إلا أن الأشهر عالميا هو الاحتفال فى ثالث أحد من شهر يونيو والذى يوافق اليوم 21 يونيو.

تبنت عدد من الدول الاحتفال بيوم الأب وخصصت أيام مغايرة لبعضها البعض، منها النرويج، الهند، اليابان، فرنسا، بلجيكا، البرازيل، وعربيًا يتم الاحتفال بعيد الأب هذا العام يوم الأربعاء 21 يونيو في كل من مصر، السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، سوريا ولبنان.