السجن المشدد 3 سنوات لمُتهم بحيازة المخدرات

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حُكماً بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 3024 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 772 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق،لشهر فبراير من العام الجاري ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " السيد . ع . ال "، 36 عاما، عامل، ومقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه.

عقب تقنين الإجراءات و نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الحشيش والهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار ، ومبلغ مالى، بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

إصابة 4 أشخاص في حادث سير بسوهاج

وفي سياقٍ مُتصل، شهدت قرية الكولة دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، وقوع مصادمة بين سيارة ودراجة نارية على الطريق نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، حيث تم نقل المصابين الأربعة لمستشفى سوهاج الجامعى تلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق بناحية قرية الكولة دائرة مركز شرطة أخميم ووجود مصابين، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة ورفع أثار الحادث وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة الأولية وقوع المصادمة بين سيارة ودراجة نارية على الطريق بناحية قرية الكولة دائرة مركز أخميم، نتج عن الحادث إصابة "م . م . أ" 18 سنة بإشتباه نزيف بالمخ وكسر مضاعف بالساق اليسرى والزراع الأيسر، وإصابة "م . أ . م" 18 سنة بجرح متهتك بالفخذ الأيمن وإشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وإصابة "م . إ . م" 19 سنة بكسر بالفخذ الأيسر وجرح متهتك بالزراع الأيسر، و"ع . م" 54 سنة بجرح رضى بالجبهة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.