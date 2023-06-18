خطوات الحصول على تأشيرة استكشاف العمل في الإمارات

أصبح حلم السفر إلى الإمارات والعمل يراود الكثير من الشباب، وتتيح الإمارات إمكانية إصدار تأشيرة بغرض استكشاف فرصة العمل.

ويمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة لاستكشاف فرص العمل لسفرة واحدة أو عدة سفرات، وتكون التأشيرة بلا اشتراط ضامن/ مستضيف داخل الدولة.

وإليكم المستندات المطلوبة للحصول عى تأشيرة استكشاف العمل في الإمارات:-



صورة شخصية ملونة.

صورة الجواز، وألا تقل صلاحيته عن 6 شهور.

شهادة جامعية.

خطوات الخدمة

القنوات الرقمية (الموقع الإلكتروني/ التطبيق الذكي):

الدخول لنظام الخدمات الذكية عن طريق (الهوية الرقمية أو اسم المستخدم).

البحث عن الخدمة المراد التقديم لها.

تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق.

دفع رسوم الخدمة (إن وجدت).

رسوم تأشيرة استكشاف العمل في الإمارات

رسم تأشيرة زيارة 60 يوماً: 200 درهم.

رسم تأشيرة زيارة 90 يوماً: 300 درهم.

رسم تأشيرة زيارة 120 يوماً: 400 درهم.

بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (5%).

الضمانات المالية المطلوبة



مبلغ الضمان: 1000 درهم.

رسم خدمة الضمان: 20 درهماً.

رسم تحصيل واسترجاع الضمان: 40 درهماً.

رسوم إضافية (في حال وجود المكفول داخل الدولة):-

درهم المعرفة: 10 دراهم.

درهم الإبتكار: 10 دراهم.

رسم داخل الدولة: 500 درهم.

الشروط



أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

أن يكون المتقدم من خريجي أفضل (500) خمسمئة جامعة في العالم وفق التصنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم، وألا يكون قد مر على تخرجه أكثر عن عامين.

أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

أن يستوفي الضمان المالي المقرر.