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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

كيلو اللحم بـ195 جنيهًا في الجمعيات الاستهلاكية وطرح 3 آلاف طن أرز

لحوم
لحوم

أعلن محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، عن توافر جميع احتياجات المواطنين في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال موسم عيد الأضحى. 

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وأشار إلى أن سعر كيلو الأرز المستورد يتراوح بين 20 جنيهًا، وأن سعر الأرز البلدي عريض الحبة يتراوح بين 23 و25 جنيهًا.

 وأكد أن الشركة تملك  مخزونًا استراتيجيًا كبير جدًا وتوفر كميات وفيرة من غالبية السلع.

3000 طن أرز

وتطرح الشركة 3000 طن من الأرز في المجمعات الاستهلاكية، وجميع المنتجات متوفرة في الجمعيات بكميات تكفي لمدة 3 أشهر.

 وأشار إلى أن سعر زيت الخليط الحر يبلغ 45 جنيهًا، وسعر الكيلو الواحد من المواد التموينية يبلغ 30 جنيهًا.

وأوضح أنهم يمتلكون مخزون من اللحوم لزيادة العرض، وأن هناك توجيهات رئاسية بزيادة كمية اللحوم في المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى.

 وأشار إلى أن سعر الكيلو الواحد من اللحمة الطازجة يبلغ 195 جنيهًا، وأكد أن هناك إقبالًا شديدًا على المجمعات. 

وأشار إلى وصول 25 ألف رأس ماشية حية من جيبوتي وتسميتها بعلف مصري لتغيير المذاق، وسيتم توفيرها بنفس السعر السابق وهو 195 جنيهًا للكيلو.

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