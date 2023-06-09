الأزمة السودانية سبب زيادة اسعار اللحوم.. لا نعيش اكتفاء ذاتي

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هناك أزمة في أسعار اللحوم الحمراء، مشددًا على أن الأزمة السودانية كان لها تأثير كبير لارتفاع اسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك نقص في اللحوم الحمراء وليس هناك اكتفاء ذاتي منها.

اسعار اللحوم تشهد ارتفاع كبير خلال الفترة الأخيرة

وتابع: "إذا توفرت السيولة الدولارية فيجب صرفها في استيراد الأعلاف للحفاظ على صناعة الدواجن"، مشددًا على قرار استيراد المجزآت بصناعة الدواجن، موضحًا أنه لا يصح أن يكون هناك قرار كل يوم.

وأشار إلى أن استيراد مجزآت الدواجن من الخارج له تأثير سلبي، مشددًا على أن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن ولا مكان لتواجد الدواجن، منوهًا بأن الوضع في 2018 واستيراد بشكل كبير وكميات دواجن في فترة قصيرة وتسببت على إنتهاء الصلاحية ولا يصح ما يحدث الفترة الحالية، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

ونوة بأن هناك اكتفاء ذاتي ولا معنى من استيراد من الخارج، موضحًا أن اسعار الدواجن في مصر تتناسب مع السعر العالمي، هناك دول منتجة للدواجن بدأ ظهور أمراض بها.

وأردف :"انفلونزا الطيور بدأ يظهر بالدور المصدرة للدواجن.. وسيكون هناك قرار من الصحة الحيوانية بمنع الاستيراد من عدد من الدول"، مؤكدة أنها من الممكن أن تتسبب في زيادة الاسعار، منوهًا بأنه ولابد من الحفاظ على صناعة الدواجن في مصر ولا داعي لاستيراد المجزآت.

وزارة الزراعة تطرح في منافذها لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%

وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.

ويذكر أن ارتفعت أسعار زيت الطعام منذ عام من الأن، ويرجع هذا إلى إندلاع الحروب في المنطقة، لاسيما الحرب الروسية الاوكرانية ووتوتر الاوضاع في المنطقة مما ادى إلى قلة التصدير وارتفاع سعر الدولار، الذي تسبب في ارتفاع جميع السلع ومنها اللحوم والدواجن والذهب والفضة والاسماك، لاسيما اللحوم الحمراء بمختلف أنواعة.