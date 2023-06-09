قال العميد محمود السعدني، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إن مصر تقوم بضخ لحوم من مختلف الدول؛ لسد حالة العجز داخل الأسواق المحلية.

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وكشف السعدني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"، سر لجوء مصر إلى الهند والبرازيل والسودان لمواجهة الطلب على اللحوم.

وأضاف: “اللحوم المجمدة وصلت عند بعض التجار إلى 230 جنيهًا”، معقبًا: “لدينا 10 آلاف رأس ماشية في محجر أبو سمبل جاهزة للطرح في الأسواق”.

اللحوم في التموين بـ 160 جنيهًا.. بشرى سارة:

وأشار إلى أن أسعار اللحوم التي ستطرحها وزارة التموين ستقلل من أسعار السوق بشكل كبير، مضيفًا: "اللحوم السوداني في وزارة التموين بـ 195 جنيهًا والبرازيلي بـ 160 جنيهًا".