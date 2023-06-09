اللحوم في التموين بـ 160 جنيهًا.. بشرى سارة
قال العميد محمود السعدني، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إن مصر تقوم بضخ لحوم من مختلف الدول؛ لسد حالة العجز داخل الأسواق المحلية.
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وكشف السعدني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"، سر لجوء مصر إلى الهند والبرازيل والسودان لمواجهة الطلب على اللحوم.
وأضاف: “اللحوم المجمدة وصلت عند بعض التجار إلى 230 جنيهًا”، معقبًا: “لدينا 10 آلاف رأس ماشية في محجر أبو سمبل جاهزة للطرح في الأسواق”.
اللحوم في التموين بـ 160 جنيهًا.. بشرى سارة:
وأشار إلى أن أسعار اللحوم التي ستطرحها وزارة التموين ستقلل من أسعار السوق بشكل كبير، مضيفًا: "اللحوم السوداني في وزارة التموين بـ 195 جنيهًا والبرازيلي بـ 160 جنيهًا".