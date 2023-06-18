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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

حضري براونيز بيكان بالكراميل بأشهي طريقة

براونيز بيكان بالكراميل
براونيز بيكان بالكراميل

تعتبر براونيز بيكان بالكراميل، من أشهي الحلويات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بجوز البيكان مع صوص الكراميل الطيب.

 براونيز بيكان بالكراميل

مقادير براونيز بيكان بالكراميل

- دقيق : نصف كوب

- السكر البني : نصف كوب

- الزبدة : نصف كوب (طرية)

- سكر : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- الكاكاو : نصف كوب (مرّ)

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة

- الجوز : حسب الحاجة (بيكان محمص)

- كراميل : حسب الرغبة

- حبيبات الشوكولاتة : حسب الرغبة

 براونيز بيكان بالكراميل
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طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي الزبدة مع السكر الأبيض والبني جيداً.

أضيفي البيض والفانيليا واخلطي ثم أضيفي المكونات الجافة وحركي بهدوء.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة واخلطي حتى تتجانس المكونات.

انقلي الخليط إلى صينية مبطنة بورق الزبدة، وأدخليها الفرن على حرارة 180 درجة مئوية بالرف الأعلى، واتركيه بالفرن لمدة 15 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن، وأضيفي على الوجه حبيبات الشوكولاتة والكراميل واتركيه حتى يبرد ثم قطعيه وقدميه.

 براونيز بيكان بالكراميل
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فوائد القهوة

لا يستطيع البعض بدء نهاره إلا بتناول كوب قهوة ساخن. أما البعض الآخر، فيكون تناول القهوة بمثابة لحظة للراحة والاسترخاء. ولكن هناك العديد من الفوائد الكامنة وراء حبة البن المتواضعة، وفي داخل تلك الحبيبات قهوة نسكافيه ذات اللون البني الذهبي. سواء كانت قهوة مفلترة، أو حبيبات قهوة نسكافيه النقية ١٠٠٪، فقد أظهرت الدراسات أن كمية معتدلة من القهوة لها العديد من الفوائد الصحية التي تتجاوز محتوى الكافيين ومنها المساعدة على التركيز في العمل والمحافظة على نشاط الجسم عامة ولللرياضيين خاصة. يمكن أن تساعد القهوة أيضاً في الحماية من الصداع والسكتات الدماغية والسكري وأمراض أُخرى. تابع القراءة واكتشف العديد من الفوائد التي تقدمها القهوة.

 

١. غنيّة بمضادات الأكسدة

من أكبر فوائد القهوة أنها غنية بمضادات الأكسدة، خاصة عندما تكون بشكل حبوب البن الخضراء. يحتوي كل كوب من نسكافيه على هذه المواد المضادة للأكسدة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول التي تعمل جنباً إلى جنب مع المعادن الأخرى لمساعدة الجسم والخلايا على العمل على النحو الأمثل والحماية من الأمراض والحفاظ على صحة جيدة بشكل عام.

 

٢. تُنشّط العقل

القهوة غنية بالكافيين وهو العنصر من القهوة الذي يحفز وينشط أجسامنا وعقولنا. يساعد على تحسين بعض الوظائف المعرفية والذاكرة. يساعد الكافيين أيضاً في الحفاظ على التركيز والحيوية والتنبه، هذه فائدة أخرى لشرب القهوة سواء كانت سوداء أو مع الحليب.

 

٣. تُساعد على الوقاية من الصداع

الكافيين هو موسع طبيعي للأوعية الدموية، مما يعني أنه يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق منع عضلات الأوردة من الشد والتضيق. يمكن للأشخاص الذين يعانون من الصداع الاستفادة من القهوة، خاصة إذا أضافوا بعض الحليب. من المهم عدم المبالغة في شرب القهوة، فقد تكون ٣ أكواب من القهوة يومياً أكثر من اللازم، ويمكن أن تحفز الصداع، والصداع النصفي.

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