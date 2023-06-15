أضيفي نكهة لذيذة لحلوياتك واصنعي كيكة جوز الهند الغنية بالكريمة

يفضل البعض مذاق جوز الهند في الحلويات، حيث يعطي نكهة لذيذة خاصًة مع الكريمة، بالإضافة إلى فوائده المتعددة التي تحمي الجسم من الكثير من الأمراض، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كيكة جوز الهند الغنية بالكريمة.

كيك جوز الهند بالكريمة

طريقة تحضير كيك جوز الهند بالكريمة الغنية

المقادير

- الزبدة : اصبع (100 غم)

- السكر الناعم : كوب

- البيض : 4 حبات

- دقيق : كوبان (منخول)

- حليب جوز الهند : كوب

- القرفة : ملعقة صغيرة

- عصير البرتقال : كوب

- جوز الهند : كوب (مبشور)

- الجبن الكريمي : علبة (كريما التغطية)

- الزبدة : 30 غراماً (كريما التغطية)

- العسل : ملعقة كبيرة (كريما التغطية)

- سكر البودرة : كوبان (كريما التغطية)

- جوز الهند : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

طريقة التحضير

1. تخفق الزبدة مع السكر حتى يصبح المزيج كريمي.

2. يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق.

3. يضاف الدقيق وحليب جوز الهند والقرفة وعصير البرتقال وتخفق جميعها بسرعة.

4. يضاف جوز الهند للخليط وتخلط بالملعقة حتى تتجانس المكونات.

5. يوضع المزيج بملعقة في صينية مستديرة مدهونة بالزبدة، ثم توضع الصينية في فرن حرارته 180 درجة مئوية لمدة ساعة إلى ساعة وربع وتترك الكيكة لتبرد.

6. لتحضير خليط الكريمة للتغطية: نخفق الجبنة الكريمية مع الزبدة والعسل ثم نضيف السكر البودرة تدريجياً مع استمرار الخفق.

7. تقسم الكيكة إلى طبقتين وتحشى بخليط الكريمة وتدهن من الخارج.

8. نزينها بجوز الهند المبشور.

كيك جوز الهند بالكريمة

فوائد تناول جوز الهند

تقوية الجهاز المناعي

بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة، مثل: المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي، فهذا الأمر يساهم في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر، وتخفيف الالتهاب.

كما أن جوز الهند يعد مضاد للفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات، مما يساعد في علاج بعض الأمراض، مثل: التهابات الحلق والتهاب الشعب الهوائية والتهاب المسالك البولية والديدان الشريطية.

المحافظة على صحة القلب

يحتوي جوز الهند المجفف على الألياف الغذائية التي تساعد في المحافظة على صحة القلب، حيث يحتاج جسم الرجل إلى 38 غراما من الألياف، بينما تحتاج السيدات إلى 25 غراما فقط، ويمكن توفير هذه الحصص اللازمة عن طريق تناول جوز الهند المجفف، ما يساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

علاج الأنيميا (فقر الدم)

بعد سن معينة، تصاب معظم السيدات على وجه الخصوص بالأنيميا، ويرجع ذلك إلى نقص الحديد في الجسم، الأمر الذي يترتب عليه العديد من المشكلات الصحية الأخرى، لذلك فإن تناول جوز الهند المجفف الغني بالحديد يساعد في الوقاية من الأنيميا.