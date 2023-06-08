جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للثقافة الهندية

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للثقافة الهندية، بحضور ديفي ساهي مينا، المستشار الثقافي للسفارة الهندية بالقاهرة.

وجاء الإحتفال الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، ووفد السفارة الهندية المكون من أمبرج ساركار مدرس الثقافة والفنون، ومحمد سعيد منسق البرامج الثقافية بسفارة الهند، وأنيتا سولانكي مدربة اليوجا بالسفارة الهندية، وعددا من الاعلامين والطلاب وذلك اليوم الخميس الموافق 8 يونيو بقاعة الاحتفالات الكبرى.

خلال الإحتفال أشاد رئيس الجامعة بالعلاقات العميقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند والممتدة لأكثر من 75 عامًا خلال العصر الحديث مشيدًا بالحضارة والثقافة الهندية والتي تشمل أكثر من 1000 لغة مختلفة، وتحتضن العديد من الديانات والثقافات بكافة المجالات معرباً عن أهمية هذه الاحتفالية لتعريف الطلاب بالثقافات المختلفة.

وأكد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي أن الاحتفالية تأتي احتفاءً باليوم العالمي للثقافة الهندية تزامنًا مع اليوم العالمي لليوجا، مشيرًا إلى الترابط الوثيق بين الحضارتين المصرية والهندية ثقافيًا ودبلوماسيًا.

المستشار الثقافي للسفارة الهندية يؤكد على العلاقات التاريخية بين مصر والهند

وقام ديفي ساهي مينا المستشار الثقافي في السفارة الهندية بتقديم الشكر لجامعة الفيوم على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع الدولتين منذ استقبال الزعيم سعد زغلول للمهاتما غاندي في مصر عام 1931 والتي امتدت حتى هذا العام بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتفالية اليوم الجمهوري الهندي الذي يوافق 26 يناير من كل عام، مضيفًا أن السفارة الهندية بجمهورية مصر العربية تحتفل باليوم العالمي لليوجا بالاضافة إلى 77 دولة تحتفل بهذا اليوم.

هذا وتضمن الحفل فيلمًا تسجيليًا عن جمهورية الهند، وعرضًا لبعض الفنون الهندية الكلاسيكية فضلاً عن تقديم عرض لرياضة اليوجا.

وعلى هامش الاحتفالية تم عقد ورشة عمل عن رياضة اليوجا لطلاب جامعة الفيوم بصالة الألعاب الرياضية بالجامعة، وقام الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة بتبادل دروع التكريم مع ممثلي السفارة الهندية.