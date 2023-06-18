البيكن بودر البديل المثالي للخميرة الفورية

الخميرة عنصر أساسي في العديد من وصفات الخبز، بما في ذلك لفائف العشاء وعجينة البيتزا ولفائف القرفة ومعظم خبز الرغيف، يتسبب في ارتفاع العجينة ، مما ينتج عنه خبز طري يشبه الوسادة، لأغراض الخبز ، يتم بيعها عادةً على أنها خميرة جافة فورية أو نشطة، وهو مسحوق بني فاتح يتكون من خميرة تسمى Saccharomyces cerevisiae.

خميرة

تنشط الخميرة الجافة في وجود الماء والسكر حيث تبدأ في تناول السكر وهضمه، وينتج عن ذلك فقاعات من ثاني أكسيد الكربون تنحصر في عجينة كثيفة، ثم يتمددون في درجة حرارة الغرفة أو عند تعرضهم للحرارة ، مما يؤدي إلى ارتفاع العجين.

وينتج عن عملية الارتفاع هذه ، والمعروفة باسم التخمر، ومنتجات مخبوزة أكبر حجمًا ورقيقًا وليونة من تلك التي لا ترتفع ، مثل الخبز المسطح والمفرقعات.

البيكن بودر

فيما يلي أفضل بدائل للخميرة.

البيكن بودر

البيكن بودر أو مسحوق الخبز هو عنصر أساسي في مخزن الخبازين، ويحتوي على صودا الخبز وحمض ، عادة كريم التارتار، ومثل الخميرة ، يعمل مسحوق الخبز كعامل تخمير يعمل بطريقتين:

يتفاعل مع السائل: عند ترطيبه ، يتفاعل الحمض مع صودا الخبز لإنتاج فقاعات من ثاني أكسيد الكربون.

يتفاعل مع الحرارة: عند تسخينها ، تتمدد فقاعات الغاز هذه وتتسبب في ارتفاع العجينة.

يتفاعل البيكن بودر على الفور عند تعرضه للحرارة والسائل وبالتالي ، على عكس استخدام الخميرة ، فإن استخدام مسحوق الخبز لا يتطلب وقت ارتفاع إضافي، ولهذا السبب ، يتم استخدامه لتخمير أنواع سريعة من الخبز مثل الفطائر وخبز الذرة والبسكويت والكعك.

في المخبوزات ، يمكنك استبدال الخميرة بكمية مساوية من البيكن بودر، فقط ضع في اعتبارك أن تأثيرات التخمر لمسحوق الخبز لن تكون مميزة مثل تلك الخاصة بالخميرة.