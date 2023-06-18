جهود مكثفة لمحاصرة كائن فضائي.. شاهده رجل في حديقة منزله

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد رؤية "مخلوق فضائي أخضر وطويل ونحيف" في الحديقة الخلفية.

وقالت الأسرة، المبلغة، أنهم شاهدوا كائنات فضائية وجها لوجه، بعدما سقط جسم غريب في حديقة منزلهم .

وسارعت الأسرة، بالاستغاثة بالشرطة، مدعين أن جسما غامضا سقط في حديقة منزلهم خلال الليل في شهر مايو الماضي، وقال أحد أفرادها للضباط إنه "رأى كائنات فضائية وجها لوجه".

واستجابت الشرطة الأمريكية لشكوى سكان المنزل في مدينة لاس فيغاس، ووضعت كاميرات للمساعدة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أن الشرطة أوضحت أنها زودت المنزل بكاميرات مراقبة لأن السكان "يخشون على سلامتهم" من الكائنات المزعومة.

كاميرات لتخفيف المخاوف

وتابعت الشرطة، أن الأسرة أبلغتهم في المنزل أنهم سمعوا ضوضاء في فناء منزلهم وكانوا خائفين على سلامتهم.

ووضعت الشرطة كاميرات للمساعدة في التخفيف من مخاوفهم من شخص قادم لمضايقتهم أو إيذائهم"، ولم تجد الأجهزة الأمنية أية دليل على وجود شيء غريب أو تحطم جسم غامض في الحديقة الخلفية.