مخلوق مخيف على مائدة الشعب التيواني

في تجربة فريدة على الشعب التيواني، أعلن صاحب مطعم، عن تقديم طبقًا جديدًا لقائمة الطعام الخاصة بالمطعم، الأمر الذي أثار ضجة في الشارع التيواني.

وقدم صاحب المطعم طبق عبارة عن طعام الرامن المشهور في اليابان "إيزوبود" وهي فصيلة من القشريات شكلها مريب بعض الشيء.

وأوضح مطعم "رامن بوي" خلال منشور على حسابه الرسمي عبر فيسبوك، أن الطبق الجديد عبارة عن الرامن مع الإيزوبود المطهو على البخار مع مرق الدجاج بالكريمة.

إيزوبود

وذكر صاحب المطعم، أن الفكرة خطرت له أثناء زيارته لليابان، كان يرى الأيزوبود في أحواض السمك، وقرر بعدها إضافتها لقائمة الطعام الحصري في مطعمه.

تكلفة الوجبة الغريبة

وكشف المطعم، أن تكلفة الوجبة الواحدة من الطبق الغريب تصل لـ 48 دولارا، نظرا لقلة الموارد من هذا النوع من القشريات.

إيزوبود

الرامن هو طبق ذو شعبية كبيرة في اليابان، وهو عبارة عن نوع من حساء المعكرونة. تحضر في مرق اللحم أو السمك وتكون بطعم صلصة الصويا أو الميسو، كما تضاف إليها شرائح من لحم الخنزير أو الدجاج، أو الطحالب البحرية المجففة، أو البصل الأخضر، أو الذرة. الأكلة متواجدة تقريباً في كل مناطق اليابان، وكل منطقة لها طرق مختلفة قليلاً في تحضير هذه الوجبة. يمكن شراء الوجبة أيضاً عن طريق آلات البيع في اليابان. أصل نشأة الرامن غير واضح. بعض المصادر تقول أنه نشأ في الصين. وتقول مصادر أخرى أنه اخترع في اليابان في أوائل القرن العشرين.



الرامن هو النسخة اليابانية المعدلة من نودلز القمح الصينية، تقول إحدى النظريات ان الرامن قُدم في اليابان لأول مرة في ستينيات القرن السادس عشر من قبل العالم الصيني الكنفوشي Zhu Shunsui الذي كان يعمل مستشاراً لتوكوغاوا ميتسوكوني، بعدما أصبح لاجيء في اليابان هربا من حكم مانشو، بذلك أصبح ميتسوكوني أول من تناول الرامن في اليابان. مع ان معظم المؤرخين يعتبرون هذه النظرية خرافة ابكترها اليابانييون لتجميل اصل الرامن.

والنظرية الأكثر منطقية تقول ان الرامن تم تقديمه من قبل المهاجرين الصينيين في اواخر القرن التاسع عشر أو اوائل القرن العشرين في الحي الصيني في يوكاهاما. بناء على سجلات متحف الرامن في يوكوهاما، نشأ الرامن في الصين ثم شق طريقه لليابان عام 1859، وأول نسخة منه كانت عبارة عن نودلز القمح بالمرق مع لحم الخنزير المشوي على الطريقة الصينية.