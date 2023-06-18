معاينة محل مفروشات اشتعلت به النيران في أكتوبر

عاين ضباط مديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، محل مفروشات اشتعل به حريق في مدينة 6 أكتوبر، لكشف ملابسات اندلاع، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته.

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وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم الاستماع لأقوال العاملين بالمحل، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد نشوب حريق بمحل في مدينة 6 أكتوبر، تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمحل مفروشات، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

السيطرة على حريق في أكتوبر

وفي سياقٍ مُتصل، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حدائق أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى حدائق أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وعلى جانب آخر سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية قبل أيام علي حريق اندلع في معرض للموبيليا بمنطقة القبارى، حيث تم تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق في محل تجاري أمام كوبرى 27 وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل الى موقع البلاغ رفقة قوات الحماية المدنية وعدد 6 سيارات إطفاء فضلا وسيارات الأسعاف الي محل البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب النيران بمعرض موبيليات وتم محاصرتها وإطفاءها دون حدوث إصابات، حيث تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتكثف إدارة الحماية المدنيةجهودها من أجل السيطرة على الحرائق التي تشتعل في كافة أنحاء الجمهورية، وتحرص سيارات المطافيء على الانتقال بسرعة لأماكن الإبلاغ بوجود حرائق بهدف إخماد ألسنتها قبل أن تمتد وتتسبب في مزيدٍ من الخسائر البشرية والمادية.

وتحرص الحماية المدنية عل رفع الوعي بين المواطنين لتجنب أسباب الحريق الأمر الذي يُساهم بالإيجاب في الحد من اشتعال الحرائق.