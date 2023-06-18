اندلاع حريق داخل مجمع طبي في الخانكة

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق محدود شب في مسجد و مجمع طبي القلج مركز الخانكة التابع للإدارة الصحية، حيث أسفر الحريق عن حالة اختناق سيدة جرى إسعافها ونقلها للمستشفى، وجرى حصر الخسائر وتحرر محضر بالواقعة.

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وانتدبت جهات التحقيق بمركز الخانكة، المعمل الجنائي لفحص الحريق وملابساته وأسبابه، وجرى التحفظ على مكان الحريق وتقرر تشكيل لجنة لحصر الخسائر وفتح التحقيق الإداري في الواقعة من مديرية الصحة بالقليوبية وطلب تحريات المباحث.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مجمع عيادات طبية تابع لمديرية الصحة بالقليوبية مكون من 3 طوابق داخل مسجد المجمع، حيث جرى الدفع ب3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى محاصرة النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة.

بالمعاينة تبين نشوب الحريق في مسجد المجمع بسبب ماس كهربائي وأسفر الحريق عن حالة إصابة بإختناق جري نقلها للمستشفي للعلاج والحالة مستقرة وجرى التحفظ على مكان الحريق.

السيطرة على حريق اندلع في مخزنين للبويات

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع في مخزنين للبويات والحدايد، وامتد لمحل ألعاب أطفال أسفل أحد الأبراج السكنية بحي وسط مدينة المنيا، وأسفر عن إصابة أحد الأشخاص والذي كان يشارك في جهود إخماد الحريق.

تلقت الاجهزة الامنية بمحافظة المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن نشوب حريق أسفل أحد الأبراج السكنية بمدينة المنيا.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية، وجرى السيطرة على الحريق، وتبين نشوبه بمخزنين للحدايد والبويات، وامتد لمحل لألعاب الأطفال، مما اسفر عن إصابة شاب أثناء محاولته السيطرة على الحريق، وتم نقله لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

تم عمل كردون أمني وغلق الشارع الذي شهد الحريق، كما تم فصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي كإجراء احترازي لحين التأكد من السيطرة علي الحريق بشكل تام.

ورجحت التحريات الأولية، لوحدة المباحث الجنائية، أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، والتي كلفت المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة بالانتقال للفحص وإتخاذ اللازم.

وتكثف إدارة الحماية المدنية من أجل إخماد الحرائق التي تندلع في أي مكان بالجمهورية من أجل إنقاذ الناس الذين يتصادف وجودهم في أماكن اشتعال النيران.