خناقة جزارين بدار السلام تنتهي بجريمة

أقدم جزار بمنطقة دار السلام، على انهاء حياة زميلة بطعنة قاتلة بالصدر، بسبب خلافات بينهما، وتم القبض على المتهم و اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

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وقال أحد شهود عيان إن القاتل والضحية يعملان فى مجال الجزارة ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحدهما بطعن الأخر "بأله حادة" فى صدره.

وأضاف الشهود أن الضحية يدعى "زياد ع"، وحاول إنقاذ نفسه بعدما طعنه المتهم وأخذ يتكئ على السيارات فى محاولة منه للوصول الى أقرب مستشفي ولكنه سقط أمام أحد المقاهى وتوفى نتيجة نزيف كثير من الدماء.

بلاغ الأجهزة الأمنية

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة الجزيرة بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب مقتول بطعنة خنجر فى صدره، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب آخر بسبب خلافات بينهما ولاذ بالفرار.

ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان وتم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.