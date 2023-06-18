معركة بالحجارة بين 17 عاملا وسقوط ضحية

شهدت منطقة التبين بالقاهرة معركة بين 17 عاملا أسفرت عن مقتل شخص فيما القى القبض على 16 أخرين داخل أحد المصانع ، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرا ايضا..ضبط شخص عرّض حياة المواطنين للخطر بحركات استعراضية بالسيارة

تفاصيل الواقعة تلقى قسم شرطة التبين بلاغا من المسئول عن الأمن بأحد المصانع الكائنة بدائرة القسم بحدوث مشاجرة ومتوفى بين عمال تابعين لمجموعة من المقاولين داخل المصنع.

مشاجرة

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول 5 أشخاص "أحدهم متوفى، جميعهم مقيمون بدائرة القسم) ، طرف ثان ( 12 شخص "لـ 6منهم معلومات جنائية"، مقيمون بمحافظتى "كفرالشيخ والبحيرة") بسبب قيام أربعة من الطرف الأول من بينهم "المتوفى" بالشروع فى سرقة بعض الحديد الخردة الخاصة بعمل الطرف الثانى مُستخدمين لودر قيادة أحدهم، وحال قيام الطرف الثانى بمنعهم من السرقة حدثت بينهم مشادة كلامية ، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالتراشق بالحجارة ، مما أدى لوفاة المذكور ، وكذا إصابة فرد أمن بالمصنع حال توقفه بمحل البلاغ .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.