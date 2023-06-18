جوزيف عطية يستعد لتقديم أغنية "مصرية" جديدة بعد البغددة

أعرب المغني اللبناني جوزيف عطية عن سعادته بنجاح أغنيته الآخيرة " البغددة "، في العالم العربي، الإغنية بالهجة المصرية.

المغني اللبناني جوزيف عطية

وكشف عطية عن استعداداته لتقديم 3 أغنيات جديدة، الأولي بتكون باللهجة المصرية، ومن الممكن أن تكون الأغنية شعبية أو رومانسية، والثانية باللهجة الخليجية، والثالثة باللهجة اللبنانية.

أما عن والأغنية اللبنانية فقال عطية أنها من ألحان نبيل خوري صديق جوزيف عطية الذي سبق وتعاون معه من قبل في عدة أغانٍ.

بالنسبة للأغنية الخليجية فهي ستكون رومانسية ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

جوزيف عطية يطرح "البغددة" بالهجة المصرية

وطرح المغني اللبناني جوزيف عطية أغنية جديدة بعنوان " البغددة " بتعاونه الأول مع الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي، باللهجة المصرية.

وصور المغني اللبناني جوزيف عطية الأغنية بالتعاون مع المخرج جاد شويري، في بيروت، وتم طرح الأغنية عبر قناته الرسمية عبر موقع "يوتيوب" والمنصات الرقمية، حيث حققت الأغنية في الساعات الأولي من طرحها 200 ألف مشاهدة، وأغنية "البغددة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.

جوزيف عطية

من هو جوزيف عطية

جوزيف عطية من مواليد 14 مايو 1986، وهو مغني لبناني حاصل على لقب ستار أكاديمي في موسمه الثالث عام 2005 .

شارك في برنامج تلفزيون الواقع للهواة ستار أكاديمي 3 بموسمه الثالث على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال وفاز باللقب بنسبة تصويت بلغت 55.15 بالمائة متوفقا على المغربية هناء الأدريسي على 15.65 بالمائة والمصري هاني حسين الحاصل على 29.2 بالمائة

مشوار جوزيف عطية الفني

أطلق أغنيته الأولى " لا تروحي " في 2005 وفي عام 2007 أطلق أغنيته الثانية " النحلة " وأغنيته الثالثة " حبيت عيونك "، كان له تجربة تمثيلية وحيدة في مسلسل " جيران " عام 2008، بمناسبة ماراثون بيروت 2008 أطلق أغنية " يلا نركض سوا " في بداية عام 2010 أطلق ألبومه الأول " موهوم "، ثم توالى بإصدار الألبومات والأغاني المنفردة.