أحمد سعد يطرح أغنية اختياراتي في هذا الموعد

يطرح المطرب أحمد سعد، أحدث أغنياته وتحمل اسم "اختياراتي"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

ويشار إلى أن “اختياراتي”، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وعدد كبير من نجوم الفن.

تفاصيل فيلم مستر إكس

يذكر أن فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وجدير بالذكر أن فيلم "مستر إكس"، يعد التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمي والأول على مستوى السينما.

حيث قدما الثنائي من قبل مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضي.