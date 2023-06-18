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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

منتخب البرازيل يقسو على غينيا برباعية وديًا

فينيسيوس جونيور لاعب
فينيسيوس جونيور لاعب البرازيل

حقق منتخب البرازيل الفوز على غينيا برباعية مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم على ملعب RCDE اسبانيول برشلونة في إطار ودي ضمن تحضيرات االمنتخبات خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

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منتخب البرازيل بالزي الأسود لأول مرة في التاريخ.. تعرف على السبب

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البرازيل تتقدم على غينيا بثنائية في الشوط الأول

دخل منتخب البرازيل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: دانيلو - ميليتاو - ماركينيوس - أيرتون لوكاس

الوسط: كاسيميرو - جويلينتون - باكيتا

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو – ريتشارليسون

تقدم منتخب البرازيل بالهدف الأول في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب جولينتون، ثم أضاف اللاعب رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 30، قبل أن يتمكن اللاعب سيرهو غيراسي من إدراك هدف تقليص الفارق لمنتخب غينيا في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 88 من عمر المباراة تمكن النجم فينيسيوس جونيور المحترف بصفوف ريال مدريد الإسباني من تسجيل الهدف الرابع لراقصي السامبا من ضربة جزاء لينتهي اللقاء بنتيجة 4-1.

منتخب البرازيل يرتدي الزي الأسود لدعم فينيسيوس جونيور

خاض منتخب البرازيل مباراته الودية اليوم ضد غينيا بالزي الأسود لأول مرة في تاريخ السامبا، وذلك في إطار دعم كتيبة السيليساو لـ فينيسيوس جونيور، نجم المنتخب ونادي ريال مدريد الإسباني.

ويأتي ذلك لدعم اللاعب في الحرب الشرسة التي تعرض لها خلال الموسم الجاري وتعرضه لهتافات عنصرية.

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