محكمة الجنايات تحاكم المعتدي على طالب الشروق

أحالت نيابة الشروق وبدر اليوم الأربعاء ، المتهم بالشروع فى إنهاء حياة طالب بسبب مشاجرة نشبت بينهم، لمحكمة الجنايات.

تفاصيل تعدي المتهم علي طالب

وجاء قرار الإحالة أن المتهم “عاطف.م” قام بالتعدى على طالب بآله حادة بسبب مشادة كلامية نشبت بينهم تطورت لمشاجرة بسبب خلاف حول ركنة السيارة ، فقام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بآله حادة.

وفي وقت سابق ، قد أمرت النيابة بعرض المجنى عليه على الطب الشرعي لبيان مدى إصابته.

بداية تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر من طالب يتهم فيه احد الأشخاص بالتعدى عليه بآله حاده بعد مشاجرة نشبت بينهم حول مكان ركنة السيارة وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

أنتحار طالب طب اسنان في دار السلام

في واقعة اخري ، عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة طالب كلية طب الأسنان مشنوق داخل شقة بمنطقة دار السلام، وبعمل التحريات تبين أنه أقدم على الأنتحار لمروره بضائقة نفسية.

و بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا مفاده وجود وجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طالب فى بداية العشرينيات من العمر وتبين أنه طالب فى كلية الطب، وعثر عليه مُعلق فى جنش المروحة بصالة المنزل.

بإجراء التحريات وتبين أنه اقدم على الأنتحار والتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية فى الأونة الأخيرة، وأضافت التحريات ان المتوفى فى يوم الواقعة قام بتثبيت حبل غسيل بجنش المروحة بالصالة واعتلاء كرسي ودفعه بقدميه مما أدي إلي وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة العامة للتحقيق.

وفي المقطم لقي طفل مصرعه ، إثر سقوطه من شرفة شقة أسرته بالطابق الثاني بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبينت التحريات الأولية، أن الطفل اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني أثناء اللهو، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.