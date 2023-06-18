وفاة سيدة في حادث قطار ببني سويف

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة، اليوم الأحد، بعد أن صدمها قطار بمزلقان ناصر شمال بني سويف وجرى نقلها إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوفاة سيدة بعد أن صدمها قطار بمزلقان ناصر وتم التوجيه بسرعة نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن السيدة وتدعي " ماجده.ن.ه"68 سنة ومقيمة بمحافظة الجيزة وتم نقلها إلي مشرحة مستشفي ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 7 في حادث انقلاب توك توك

وعلى جانب آخر، تعرض 7 أشخاص للإصابة أمس السبت فى حادث انقلاب توك توك على الطريق الفرعى ملاحية حسن سليم - طنسا نطاق مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك على الطريق الفرعى ملاحية حسن سليم - طنسا نطاق مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من رشا محمود محمد 39 سنة مصابه سحجات وكدمات ، شرين سليمان احمد 38 سنة مصابة اشتباه كسر بالفقرات العنقيه، رزان حلمى رجب 3 سنوات مصابة سحجات وكدمات ، ولاء ابراهيم محمد 30 سنة مصابة كسر بالساق الأيمن ، بطه مصطفى اسماعيل 25 سنة مصابة كدمه بالصدر ، يحيى ابوالليل عمر 49 سنة مصابة سحجات وكدمات، سمر سليمان احمد 30 سنة مصابة سحجات وكدمات، وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

وتكثف الإدارة العامة للمرور من حملاتها المُكبرة من أجل الوصول لشوارع أكثر أماناً، وتكثف حملاتها التي تستهدف ضبط المُخالفات المرورية المُختلفة وللتأكد من التزام السائقين بقواعد وآداب المرور، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

وتسعى الإدارة العامة للمرور لرفع الوعي بين المواطنين بآداب وقواعد المرور من أجل المُساعدة في تحقيق الانضباط المروري