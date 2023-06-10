إصابة شاب سقط من قطار العياط

سقط شاب سقط من قطار، وتعرض للاصابة وذلك بعد محاولته فتح زرار الهواء فى محطة البليدة بالعياط ، وتم نقلة إلي المستشفى لتلقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة للتحقيق .

تفاصيل سقوط شاب من قطار العياط

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة ، مفادها سقوط شاب من قطار بقرية البليدة بالعياط ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومه بسيارات الإسعاف ، وبإحراء التحريات تبين وجود شاب مصاب ، 25 سنة، سقط نتيجة فتح هواء القطار ، وتم نقله إلي مستشفى العياط المركزى لإسعافه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل ضبط سيده حولت مسكنها لمخزن مخدرات بالقليوبية

في سياقٍ مُتصل، كشفت سيدة، تم القبض عليها في شبين القناطر بالقليوبية، تفاصيل جريمتها بحيازة كمية من الحشيش، والهيروين، والشابو، والكوكايين، والآيس المخدر.

وأقرت بتحويل مسكنها لمخزن للمواد المخدرة، وأشارت إلى أنها تروج المضبوطات بين عملائها، بعد التواصل معهم هاتفيًا، بواسطة الهاتفين المضبوطين بحوزتها.

وأرشدت المتهمة عن هوية تاجر مواد مخدرة، تتحصل منه على المضبوطات، وذكرت أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتها، من حصيلة ترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، لتقرر النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت وردت معلومات لأجهزة الأمن بالقليوبية، تفيد بتورط سيدة في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها، تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وضبط بحوزتها كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس "الشابو" - كمية لمخدر الكوكايين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص فى منطقة الجمالية بالإكراه.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.

وعلى جانب آخر، نجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة سرقة حقيبة بالإكراه من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بكل دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.