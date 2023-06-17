حقيقة تواجد سمكة قرش في الإسكندرية.. كبير الصيادين يكشف مفاجأة صادمة

حالة من الجدل والخوف انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول الرواد مجموعة من الصور لبعض الصيادين وهم يحملون سمكة قرش صغيرة الحجم ذو أسنان مدببة في شاطئ المكس غرب الاسكندرية، اليوم السبت، وربط المواطنين الأمر بعد هجوم سمكة قرش على سائح روسي في شاطئ الغردقة قبل أيام والتهامه، وعلى الفور سادت حالة من الزعر والقلق بين السكان.

حقيقة وجود سمك قرش في الإسكندرية

نفى نقيب الصيادين في الإسكندرية، أشرف زريق، والدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، عن وجود سمكة قرش في الإسكندرية، مؤكدين أن الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقية ، وتم التواصل مع الصيادين وتأكد من نفي الأمر.

سمكة قرش

وأوضح نقين الصيادين في الإسكندرية، أن الصيادين يقومون بإصطياد أسماك تشبة أسماك القرش وهذا النوع يسمي بـ المستولة وهو نوع مصرح بصيده، كما يتشابة مع سمكة القرش بشكل كبير.

كما قال والدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، إن أسماك القرش تعيش في بيئة معينة وفي أعماق معينة، وهو ما لا يوجد في البحر المتوسط، وإنما يوجد في البحر الأحمر فقط.

سمكة قرش

سمك القرش في مصر سمك مهاجر أم تائه

كشف أشرف زريق حقيقة تواجد أسماك القرش في مصر، خاصة بعد الواقعة التي حدثت منذ أيام في الغردقة، موضحًا أن تواجدت سمكة قرش فمن المؤكد أنها مهاجرة وجاءت إلى إلى البحر المتوسط تائه وليست مستوطنه، ويمكن أن تكون تعرض إلى ضربة من رفاس احد المراكب التجارية، التي تقوم بالصيد في البحر، وبالتالي تعرض لإغماءة حتى الوصول إلى الشاطئ لكنها يأتي غير متزن، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

سمكة قرش

وعن سمك المستولة، فهي تشبة إلى حد كبير سمكة القرش ويتم إصطيادها بشكل يومي، ويتم بيعها في أسواق السمك بالاسكندرية بعد سلخها وتقطيعها على شكل طرنشات للمواطنين.

وبعد انتشار الصور على مواقع التواصل جارى التاكد من صحة الصور والتوصل إلى حقيقتها من خلال التواصل مع رئيس المحميات الطبيعية وهو الذي سيحسم الامر، وسيتم إصدار بيان صحفى خلال ساعات.