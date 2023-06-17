الداخلية تواصل ضبط جرائم السرقات

واصلت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم السرقات.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (3 أشخاص)وذلك حال شروعهم فى سرقة غطاء بالوعة صرف صحىبدائرة قسم شرطة القطامية ، وتم بإرشادهم ضبط (عدد 5 أغطية بلاعات صرف صحى أخرى - سيارة ملك أحدهم).. بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلعصابىتخصص فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى ، وأن السيارة المضبوطة لحمل المسروقات وسهولة التنقل.

ضبط 23 هاتف محمول مجهولين المصدر

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى.. وبحوزته (عدد ٢٣ هاتف محمول مختلفة الأنواع ومجهولين المصـــــدر - شاكوش حديدى) وبمناقشتهعن مصدر الهواتف أقر بسرقتها من داخل فاترينا خاصة ببيع الهواتف المحمولة كائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، وأمكن التوصل للمجنى عليه وتعرف على المتهم وإتهمه بالسرقة.

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب " التسلق ".. وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (مصوغات ذهبية - مبلغ مالىعملات "أجنبية - محلية" - عدد ٤ ساعات يد - جهاز "لاب توب" - عدد ٢ هاتف محمول - جواز سفر لإحدى الدول خاص بالمجنى عليه - عدد 2 دفتر شيكات خاصين بالمجنى عليه) وأقر بأن تلك المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة وأنه قام بإنفاق المبلغ المالى على متطلباته الشخصية وشراء هاتف محمول، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.خ.ا" عامل بالحبس عامين مع الشغل لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.ع.ا" بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى إبراهيم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا مفاده مقتل المجنى عليه أثر إطلاق النار عليه من سلاح ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما أسفر عن مصرعه في الحال وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.