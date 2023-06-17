يوم الأب العالمي يجتاح "تويتر".. ريحانة قلبي

يوم الأب العالمي، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا اليوم عبر منصة التغريدات "تويتر"، وهو احتفال عالمي اجتماعي، يُشبه يوم الرجال الدولي، باستثناء أنه يختص لتكريم الآباء، ويُحتفل به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.

يوم الأب العالمى.. عبارات شكر للآباء

ويحتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم الشكر والتقدير لآباءهم، والدعاء لوالدهم المتوفي، يتم الاحتفال بـ "يوم الأب العالمى" في مصر، يوم 21 يونيو من كل عام، بتوجيه كلمات الشكر والتقدير للآباء لدورهم فى حياة الأسرة، وهو يضاهى عيد الأم المعروف.

يوم الأب العالمي، وفي هذا اليوم من كل عام يبحث الكثير من الأبناء عن إرضاء الآباء وإسعادهم من خلال تقديم الهدايا لهم وتوجيه عبارات الشكر والعرفان بالجميل له، ويعد إرضاء الأباء أمر سهل جداً ويفرح الآباء بأي هدية من أبناءهم.

يوم الأب العالمي 21 يونيو



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يوم الأب العالمي

الأب هو الصديق والأخ لأبنه هو صمام الأمان في أي منزل ولأي أسرة، له دور بطولي حقيقي في حياة أبنائه، وهو السند لأولادهم ومن يوفر لهم مظاهر الراحة والرفاهية والطمأنينة لهم، وفي احتفال العالم بـ يوم الأب العالمي، يبحث الكثير عن رد الجميل لأباءهم.

آيات ورد فيها "أبي" بالقرآن الكريم

قول الله تعالى (فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) ﴿٨٠ يوسف﴾

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣ يوسف﴾

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥ القصص﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١ المسد﴾

يحتفل العالم العربي بـ"عيد الأب العالمي" في يوم 21 يونيو الجاري، رسائل التهنئة للأباء:

ــ شكرًا يا أبي على كل الأشياء التي تفعلها لهذه العائلة كل يوم، أنت تجعل هذه العائلة ممتعة، نحن نحبك يا أبي.