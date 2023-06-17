نصائح لأخذ قسط كافٍ من النوم في فصل الصيف

نعيش هذه اأيام بفصل الصيف وارتفاع فى درجات الحرارة مما يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم، من اضطرابات وأرق، وعدم النوم بشكل جيد بسبب الحرارة المرتفعة، لذلك قدم عدد من الخبراء في بريطانيا، نصائح عدة للحصول على قسط كافٍ من النوم المتواصل بدون أرق، وفق ما نقلت صحيفة «ديلي اكسبريس» البريطانية.

وأكد الخبراء، أن فصل الصيف يعد من أكثر الفترات التي يحدث بها اضطرابات في النوم، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وفقد قدر هائل من السؤائل بالجسم، مشيراً إلى ارتفاع معدلات البحث عن طرق للحفاظ علي برودة الجسم الداخلية والخارجية خلال فترات النوم، قائلاً: في حين أن المراوح والمكيفات من الممكن أن تساعد في ترطيب الغرفة، لكن الحفاظ على الهدوء ليلا هو شيء يمكن للجميع القيام به بميزانية محدودة.

التخلي الغطاء لقسط كافي من النوم:

التخلي عن اللحاف الصيفي الذي يعتقد البعض أنه لنعومة ملمسة يمكن ألا يؤثر في حرارة الجسم، لكن في الواقع فإن وجود طبقة إضافية تحجب الهواء أو النسمات الرطبة التي تأتي في ساعات الليل المتأخرة، وأن هناك أشخاص لا يرغبون في التخلي عن اللحاف أثناء النوم، لكن هؤلاء الأشخاص لا يبحثون عن الرطوبة أو الجو البارد خلال النوم، لكنهم يرغبون في الجو الدافئ الذي عادة ما يمنحهم نوم عميق.

وضعيات النوم للحفاظ على رطوبة الجسم:

وقدم الخبراء بعض النصائح، حول وضعيات النوم التي تمنح الجسم الرطوبة خلال ساعات النوم، إذ إن النوم على «جانب الجسم»، تعد الأفضل لأن مقدار التلامس بين المرتبة والجسد يكون أصغر، موضحين أن النوم بوضعية «نجم البحر»، بمعنى أن الشخص يكون مستلقي على ظهره مع كون ذراعيه وساقيه ممدودتان تساعد على تبخر العرق من الجسم بشكل أفضل مما يستعيد رطوبة الجسم بشكل أسرع.

وأنه من أفضل وضعيات النوم المثالي والهادئ ليلا «نوم لوح الخشب»، وهو وضع النوم الجانبي بحيث تكون الأرجل مستقيمة للأسفل وليست مطوية، وأن هذه الأوضاع هي الأفضل لأنها تسمح لجزء أكبر من جسمك أن يحصل على هواء نقي أثناء نومك.

تجميد «الملاءات» ووضعها في المبرد يأكد الخبراء أن تلك النصيحة تبدو غير مألوفة للبعض، ولكن تأكد فاعليتها في المنازل الأكثر عرضة للحرارة في فصل الصيف، وخصوصا الأدوار الأخيرة في المباني، موضحين، أن وضع الملاءات في أكياس بلاستيكية، ووضعها في المجمد لبضع دقائق، سيجعلها تحتفظ بدرجات حرارة منخفضة، مؤكدين أن تلك النصيحة ستحدث فارق كبير في تخفيض درجات الحرارة في الساعات الأولي من النوم.