خاصمه النوم وأحلامه.. مسن لم ترقد جفونه لمدة 40 عامًا

جعل الله الليل لباسًا، كي يستريح جسم الأنسان من مشقة النهار والسعي وراء كسب الأموال لتحقيق متطلبات الحياة، وعندما يعزف الجسم عن النوم لمدة يوم كامل أو يومين يشعر بالإرهاق والتعب.

مريض نفسي

لست مريضًا نفسيًا ولا مجنونًا ولا مسحورًا، لكنني شخص لا ينام كبقية البشر.. بهذه الكلمات وصف مسن معاناته مع عدم قدرته على النوم لمدة بلغت 40 عامًا متواصلة.

كشف سعود بن محمد الغامدي البالغ 70 عامًا سعودي الجنسية، أنه توجه إلى المستشفيات وعدد من المشايخ لمعرفة سبب حالته.

وبحسب روايته، توجه الغامدي إلى أحد المستشفيات حيث وصف له الأطباء علاجً، لافتًا إلى أن الوضع لم يتغير رغم ذلك، إذ ظل يعاني من عدم الارتياح والقلق.

اكتئاب نفسي

وقال إن الأطباء شخصوا حالته بأنه اكتئاب نفسي، بعد ذلك، توجه إلى عدد من الشيوخ لبحث حالته دون أي تطور، مشيرًا إلى أنه رغم ما يمر به من معاناة فإنه يتمتع بحياة طيبة ويمارس أعماله.