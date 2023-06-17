السبت 17 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

تأجيل مُحاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة صديقه

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، مُحاكمة عامل، بتهمة إنهاء حياة صديقه وتقطيع جثته بـ"صاروخ كهربائى" بسبب خلافات بينهما، لجلسة 17 سبتمبر. 

txt

جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن المؤبد غيابيا على مقاول بدرجة تاجر مخدرات

txt

جنايات سوهاج تعاقب عامل بالسجن 3 سنوات إحدث عاهة مستدبمة لآخر بالبلينا

صدر القرار برئاسة المستشار محمود رشدان وعضوية المستشارين فاطمة قنديل، وعبدالله سلام

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من سائق، مقيم بدائرة القسم بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها.

تم بإرشاده العثور على باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس شقيقين  15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عامل بسبب خلافات مالية بينهما.

الداخلية تكشف ملابسات العثور على جثمان شخص في عين شمس 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة  عين شمس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص  "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلــق نارى بالرقبة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما  (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ) .. وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه، قام على إثرها بالاستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما.

مواد متعلقة

جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن المؤبد غيابيا على مقاول بدرجة تاجر مخدرات

ترامب يتحدى المحكمة ويحتفل بعيد ميلاده داخل القاعة.. شاهد

الولد للفراش.. محكمة تثبت نسب فتاه لوالدها بعد 22 عام

إحالة 3 عاطلين إلى الجنايات لإتجارهم في المخدرات

الجنايات تواصل محاكمة المتهمين في قضية خلية التجمع

إحالة تاجر مخدرات لمحكمة الجنايات

الجنايات تعاقب متهما بالسجن 10 سنوات لإصابته عامل بعاهة مستديمة
الجريدة الورقية