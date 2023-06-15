جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن المؤبد غيابيا على مقاول بدرجة تاجر مخدرات

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المؤبد غيابيا، على المتهم "م.ع. "، وتغريمه مبلغ مالى قدرة 100 ألف جنيه عما أسند إليه، من الاتجار في المواد المخدرة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، وبعضوية كل المستشار معتز نور الدين محمد حسن والمستشار إبراهيم حسين فايد وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

البداية نرجع إلى أحداث القضية المقيدة، برقم 726 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة محرم بك، يفيد بحيازة المتهم لمواد مخدرة بدائرة القسم.

وذكرت تحريات المباحث اتجار المتهم "م.ع " مقاول بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وأبصرته حال حضور أحد الأشخاص إليه ودار بينهما حديث وقام على إثره بإخراج كيس بلاستيكى، وأخرج منه أقراص مخدرة وسلمها له مقابل مبلغ مالى، فتم ضبطه ولاذ العميل بالفرار، وبفض الكيس تبين احتواؤه على 4 أقراص لمادة الترامادول المخدر و18 قرصا لمادة باركينول المخدر، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول.

اعترافات المتهم

وبمواجة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وثبت من تقرير المعمل الكيميائى أن الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر ترامادول ومادة بنزهيكسول المخدر، وأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجرءات الجنائية، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.