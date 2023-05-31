جنايات سوهاج تعاقب عامل بالسجن 3 سنوات إحدث عاهة مستدبمة لآخر بالبلينا

عاقبت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، المتهم "ع . ا . م" عامل، يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن 3 سنوات، بتهمة التعدي على المجني عليه "ح . ا" عامل، بالضرب وإصابته بعاهة مستديمة، بسبب خلافات بينهما بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.



تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بلاغًا من المجنى عليه، يفيد قيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب، واصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما وجرى نقله إلى المستشفى المركزي لتلقى العلاج .



وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .



وفي سياق متصل عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم، المتهم "ا . ع . م" عامل، يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها ألف جنيه، بتهمة استعراض القوة مع المجني عليه "ع . ا . م" عامل، وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة المركز .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بلاغًا من المجني عليه، يفيد قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته، لبث الخوف والرعب في قلبه، واستعراض القوة، ومحاولة تهديده بسبب خلافات بين الطرفين .



وعقب تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .