السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أب يراقص طفلته ويجبر بخاطرها.. فيديو يخطف القلوب

أب يراقص ابنته
أب يراقص ابنته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأب وطفلته، وهما يرقصان في حفل تخرج من مدرستها، وسط إشادات واسعة بتصرف الأب تجاه نجلته.

 

رقصة حفل التخرج 

نظمت إحدى المدارس، حفل تخرج للأطفال بعد اتمامهم العام الدراسي، وبدأ الطلاب والطالبات يتراقصون، ووقفت فتاة صغيرة منكسرة وسط العرض دون شريك يساعدها على تنفيذ حركات حفل التخرج.

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انكسار الطفلة الصغيرة، دفع المواطن الأردني أحمد عوض الغليلات، ووالد الطفلة، لمساعدة صغيرته، وشاركها في تنفيذ رقصة حفل التخرج.

 

الأب الحنون 

ركض الأب تجاه المسرح، فلم يعجبه مشهد انكسار ابنته وحزنها لعدم وجود شريك لها ينفذ رقصة التخرج معها، وجلس بالقرب منها لتبدأ هي بالرقص ومشاركته فقرات الاحتفال وكأنه أحد أطفال صفها.

 

وتصدرت الطفلة أرياف ووالدها مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد الموقف العفوي والأبوي الجميل الذي صدر من الأب، وتفاعلت معه الطفله وكأنها متدربة مع والدها على هذه الحركة.

 

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