"قصيدة الطفل المعاصرة".. جديد سلسلة كتابات نقدية بقصور الثقافة

"قصيدة الطفل المعاصرة.. قراءة نقدية" كتاب صدر حديثاً عن الهيئة العامة ل

برئاسة المخرج هشام عطوة، لكاتب الأطفال والناقد مصطفى غنايم، وذلك ضمن سلسلة "كتابات نقدية".

المخرج هشام عطوة

قصيدة الطفل المعاصرة

تتناول الدراسة قصيدة الطفل المعاصرة: خصائصها الفنية، والموضوعية، وخاصة في الألفية الثالثة، عصر الثورة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي فرضت نمطًا جديدَا للمجتمعات، انعكست على الأدب بصفة عامة، وقصيدة الطفل بصفة خاصة، لتتناسب مع عالم الطفولة فى تلك الحقبة الزمنية الفارقة، حيث ارتباط الأطفال بالوسائل التكنولوجية الحديثة، ووسائط المعرفة، وسبل التواصل، والألعاب الإلكترونية.

قصيدة الطفل المعاصرة .. تبحر الدراسة في أعمال ثلاثة من كبار شعر الأطفال امتد عطاؤهم من نهاية الألفية الثانية حتى بداية الألفية الثالثة، وهم: أحمد سويلم، وأحمد زرزور، وأحمد فضل شبلول، وذلك من خلال مستويات الدراسة الأسلوبية، بأطرها المعجمية، والصوتية، والدلالية، كما عرجت الدراسة على أهم القيم التي تناولها هؤلاء الشعراء في أعمالهم سواء الخلقية، والاجتماعية، والوطنية، والثقافية، وغيرها، تلك التي تتماس مع واقع حياة الأطفال في هذه الفترة، وما يتطلبه هذا الواقع من بث القيم والمضامين التي يجب أن تبث في عقول الأطفال، وتغرس في وجدانهم.