الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

لقاءات توعية وتكوينات ديكورية ضمن فعاليات قصور الثقافة ببشاير الخير

بوابة الوفد الإلكترونية

أقام بيت ثقافة القباري بفرع الإسكندرية، أمس الثلاثاء، ورشة تصميم تكوينات ديكورية مستوحاة من الورود بمدرسة الشهيد محمد محمود حربي بمدينة بشاير الخير، وذلك استمرارا لأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

المخرج هشام عطوة
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خلال الورشة قامت الفنانة نجلاء فتحي مدير بيت القباري بتدريب الرواد على عمل تصميمات متنوعة باستخدام الكارتون وورق الكانسون الملون وأعواد خشبية. وذلك بالتعاون مع قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة غرب التعليمية وبمشاركة المدربة أمنية الحبشي.

 

 

كما عقد لقاء حول أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، بجانب مجموعة من الألعاب التفاعلية، ومسابقة في المعلومات العامة وتوزيع جوائز عينية على الفائزين، بإشراف مسئولي إدارة التوعية بالصرف الصحي.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وتمت بإشراف د.جيهان حسن المشرف على للمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، والذي يهدف إلى الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للمواطن في المناطق الجديدة الآمنة.

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