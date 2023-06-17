لحظة نقل 9 مصريين اعتقلتهم اليونان لتورطهم بغرق مركب مهاجرين (شاهد)

أعلنت السلطات اليونانية اعتقال 9 أشخاص مصريين ويشتبه بأنهم مهربون، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية قد يكون أسفر عن مئات القتلى.

وظهر المصريون التسعة لكاميرات الصحافيين اليونانيين، وهم بكمامات حماية من أي فيروس، إلا أنهم استخدموها لإخفاء ملامح وجوههم حين نقلتهم الشرطة، الخميس الماضي، إلى حيث مثلوا أمام المدعي العام بمدينة Kalamata المطلة في الجنوب اليوناني على المتوسط، فاتهمهم بما قد يسمعونه مجددا حين يمثلون، الاثنين المقبل، أمام قاضي التحقيق.

تفاصيل اعتقال 9 مصريون في اليونان

ووفقا لموقع "العربية" فإن التهمة الموجهة للمصريين التسعة هي "تهريب بشر بطرق غير قانونية، والتسبب بقتل ناجم عن الإهمال" في إشارة إلى تورطهم المحتمل بمصرع عشرات غرق بهم مركب مهاجرين قبالة سواحل اليونان، وهي تهمة خطيرة فيما لو شملت "إنشاء منظمة إجرامية" للمتاجرة غير القانونية وتعريض الحياة للأخطار.

وأكد أحد المذيعيين اليونايين أن المتهمين كانوا من طاقم المركب، وكانت لهم أدوار مميزة" لكنه لم يذكر أيا منها، لافتا إلى أن الشرطة تحتجز 8 منهم في مقرها الرئيسي بكالاماتا، وضمنهم قائد المركب المتحفظة على اسمه للآن "بينما نقلت واحدا منهم ليبقى تحت الحراسة في المستشفى" وهو ما يذكره المذيع، ولكن باللغة اليونانية، في فيديو بثه الموقع، والمهم فيه للقارئ العربي هو عملية نقل المعتقلين وظهورهم مموهين "بطلب من الشرطة" كما قال.

وواصل أن أعمار التسعة هي 20 و21 و22 و26 و26 و29 و32 و36 و40 عاما، ممن ذكرت "وكالة الأنباء اليونانية" أن اعتقالهم تم في ميناء "كالاماتا" بشبه جزيرة پلوپونيز بعد أن غادر مصر فارغا باتجاه إيطاليا "قبل أن يستقله مهاجرون في مدينة طبرق" بليبيا، وبعد ساعات من الإبحار انقلب ولقي بعض من فيه مصيرهم بواحدة من أسوأ الكوارث في البحر الأبيض المتوسط، فقد كان مكتظا بأكثر من 750 شخصا، بحسب ما ذكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية إيلياس سياكانتاريس، الأربعاء الماضي.

وأصدرت وزارة الخارجية أمس بيانا قالت فيه تنعي جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى فى، ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء ١٤ يونيو، والذى كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريين.